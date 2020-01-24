立法會選舉．DQ｜公民黨楊岳橋郭榮鏗、黃之鋒岑敖暉等12人裁提名無效　黃之鋒：大規模DQ無異於選舉舞弊 (17:00)

黃之鋒下午4時許在facebook發文表示，政府大規模DQ（取消資格）參選人，無異於選舉舞弊，他說：「政權大規模取消參選資格的舉動，無異於選舉舞弊，國際社會對是次中共的舉動，定必看在眼內。同時間，這次DQ規模超出所有人的預計範圍，形勢確是嚴峻的。」

黃之鋒續稱，政府下一步會「借疫情來取消選舉」：「以『臨時立法會2.0』為軍政府開路通過惡法，正式廢除僅餘制衡的權力，鋪路讓香港步入『萬年國代 2.0』的黑暗時代。」他目前正與律師團隊研究選舉主任的理由。

12人確定被取消參選資格（DQ）的名單包括：

*註：競逐連任

公民黨：

*楊岳橋（新界東）

*郭榮鏗（法律界）

*郭家麒（新界西）

鄭達鴻（香港島）

熱血公民：

鄭錦滿（香港島）

其他：

黃之鋒（九龍東）

岑敖暉（區議會二）

袁嘉蔚（香港島）

梁晃維（香港島）

何桂藍（新界東）

劉頴匡（新界東）

*梁繼昌（會計界）

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