立法會選舉．DQ｜公民黨楊岳橋郭榮鏗、黃之鋒岑敖暉等12人裁提名無效　黃之鋒：大規模DQ無異於選舉舞弊 (17:00)

【17:00更新】立法會選舉正值提名期，已報名參選的公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、鄭達鴻，加上黃之鋒、岑敖暉、鄭錦滿、袁嘉蔚和劉頴匡等，共12人今日（30日）被裁定提名無效，其中4人為競逐連任的參選人。
黃之鋒下午4時許在facebook發文表示，政府大規模DQ（取消資格）參選人，無異於選舉舞弊，他說：「政權大規模取消參選資格的舉動，無異於選舉舞弊，國際社會對是次中共的舉動，定必看在眼內。同時間，這次DQ規模超出所有人的預計範圍，形勢確是嚴峻的。」
黃之鋒續稱，政府下一步會「借疫情來取消選舉」：「以『臨時立法會2.0』為軍政府開路通過惡法，正式廢除僅餘制衡的權力，鋪路讓香港步入『萬年國代 2.0』的黑暗時代。」他目前正與律師團隊研究選舉主任的理由。
12人確定被取消參選資格（DQ）的名單包括：
*註：競逐連任
公民黨：
*楊岳橋（新界東）
*郭榮鏗（法律界）
*郭家麒（新界西）
鄭達鴻（香港島）
熱血公民：
鄭錦滿（香港島）
其他：
黃之鋒（九龍東）
岑敖暉（區議會二）
袁嘉蔚（香港島）
梁晃維（香港島）
何桂藍（新界東）
劉頴匡（新界東）
*梁繼昌（會計界）
立法會選舉 相關報道：
公民黨梁家傑料其他參選人出選「凍過水」 批選舉主任違國際公約
港府稱目前12人被裁提名無效 強調反《港區國安法》等不可能真誠擁護《基本法》
人大常委8‧8開會 未見香港相關議程 倘延選設臨立會 泛民擬商參與否