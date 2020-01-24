食肆全禁堂食｜聖母聖衣堂開放　地盤工人接待處職員等10人內進用膳　批張建宗不知民間疾苦 (16:00)

聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝神父稱星街附近有地盤，有地盤科文今早到教堂，要求開放予工人用膳，他無任歡迎，又說即使明（31日）重新開放早午堂食，教堂仍會開放予有需要的人用餐。

擔任接待處職員的Pauline在灣仔區上班，公司不允許員工在接待處進食，擔心氣味影響顧客觀感。她只好四處找公園進食，怎料昨日午飯時間「橫風橫雨」，她只好狼狽地一手撐傘一手進食。猶幸今在網上找到聖母聖衣堂開放，很喜歡吃排骨的她只敢買無骨的叉燒煎蛋飯到教堂用餐。惟教堂距離其工作地方甚遠，「行過去都十幾分鐘」，趕不及過去用餐。她認為政府朝令夕改，「張建宗叫人去郊野公園，一來一回都兩個幾鐘，佢係咪廢㗎你話！班高官有廚師，唔體諒民間疾苦。」

在灣仔一垃圾站工作、不願具名清潔工今天未能到餐廳用膳，只好在垃圾站手持一盒菜遠斑腩飯吃飯。他聽到明日恢復堂食即大感無奈，但仍感高興：「聽日有冷氣梗係去堂食啦！」。清潔工阿勇今日亦在垃圾站進食，他稱一向少到餐廳，今次措施對他影響不大，只希望能有更多口罩，「我成日都比汗整濕個口罩，一日用4個啊！」

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