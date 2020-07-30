前幼園總監偷拍女童如廁罪成還押候判　求情稱攝錄女童私處「純粹意外」 (15:50)

被告馬祖堯（38歲）案發時為幼稚園總監，現報稱導演。辯方在被告罪成後求情時稱，被告因案件而找不到工作，「前程盡毁」，再沒機會踏足教育界。他現時靠積蓄維生，面臨破產；漫長審訊亦對他構成精神壓力，需向心理醫生求診，希望法庭從輕發落。

辯方強調，被告沒戀童癖，影片攝下女童私處「純粹意外」，因鏡頭角度實際只能攝到如廁者上半身，女童僅因當時如廁時被傭人「撐起」，其私處才被攝下。辯方續稱女童私處只在片段顯示一、兩秒，她亦沒作色情姿勢，被告攝錄也非為商業或散播之用，可見他不是刻意製作影片。

被告被控於2014年8月26日至2018年11月12日之間，在其居所製作兒童色情物品，即由數碼影像攝錄儀器拍攝有關兒童色情的影片，當中攝下一名年幼女童小便，其間露出私處。

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