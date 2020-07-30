涉藏弩及削尖箭控兩罪　教大前講師稱用以訓練童軍 (15:15)

同時任童軍領袖的被告岑嘉林（37歲），被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即在灣仔皇后大道東胡忠大廈外管有一把自製弩、18支尖木棒；以及一項有意圖管有攻擊性武器罪，即在黃大仙一住宅單位內，管有兩把自製弩及5支箭。

被告今日繼續作供，表示自己會在何文田一間所中學內，使用涉案器具訓練童軍，亦打算在自己籌辦的中心內訓練肌肉協調有問題的人，並指出弓藝訓練能訓練肌力及手眼協調。控方則指出，涉案箭頭均被削尖，用作訓練非常危險。被告不同意，稱每次活動前都有講解，並按安全守則教導學生。

控方又指出，被告親手削尖箭頭、攜帶涉案物品至現場，目的是傷害別人。被告承認削尖箭頭，但解釋削尖只為令箭更容易固定在箭靶上，強調從未想過用以傷人。

辯方今傳召被告所屬童軍團的旅長何志磊作供。何志磊稱，參加童軍52年，認識被告逾10年，稱被告畢業後便加入童軍團擔任訓練員。他透露，童軍團有多種活動及訓練，被告「喺射箭同模型製作特別醉心」，故常委任他教導童軍射箭。

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