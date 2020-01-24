食肆全禁堂食｜政府明起放寬堂食限制　准日間堂食限二人一枱　食肆限一半滿 (14:02)

政府昨日（29日）凌晨起收緊新型冠狀病毒防疫措施，包括餐飲處所全日禁止堂食，實施一日後，政府發言人今日（30日）表示，檢視餐飲業務昨實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白措施對上班僱員帶來的不便和困難，宣布明日（31日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務，直至8月4日。惟政府重申實施全日暫停堂食措施目的，是希望減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。