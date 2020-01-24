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食肆全禁堂食｜政府明起放寬堂食限制　准日間堂食限二人一枱　食肆限一半滿 (14:02)

政府昨日（29日）凌晨起收緊新型冠狀病毒防疫措施，包括餐飲處所全日禁止堂食，實施一日後，政府發言人今日（30日）表示，檢視餐飲業務昨實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白措施對上班僱員帶來的不便和困難，宣布明日（31日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務，直至8月4日。惟政府重申實施全日暫停堂食措施目的，是希望減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。

措施包括：

  • 餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌
  • 任何餐飲處所內的桌子擺放佈局，須確保任何兩張桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板分隔
  • 酒吧或酒館必須關閉；餐飲業務處所内有供酒的範圍必須關閉
  • 在餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動
  • 餐飲業務處所內的人除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人量度體溫、提供消毒潔手液等

發言人呼籲餐飲業務負責人除嚴格遵守上述措施，亦應採取進一步措施，例如盡量安排單向座椅、避免面對面的接觸，和不安排搭枱服務等，減低傳播病毒風險。

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