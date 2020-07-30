食肆全禁堂食｜曾倡全日禁堂食　何栢良促政府盡快修改措施 (12:30)

因應新型冠狀病毒疫情，全港食肆昨日（29日）起禁止堂食。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾支持全日禁堂食，今日（30日）在facebook表示「對不起」。何栢良今早在商台節目表示，昨日情況「慘不忍睹」，「我同其他人一樣，不停問香港人做錯咩」，促請政府盡快修改措施，否則只會衍生更多問題。
何栢良認為，政府實施食肆全日禁堂食措施原意是好的，但未有其他措施配合，例如有人需在廁所用膳，病毒傳播風險可能比在餐廳用膳更高。他指出，可重新開放午市堂食，但餐廳防疫工作要更安全，包括下調每枱人數、放置隔板、背對背坐或面對牆壁用膳等；又提醒市民，用膳時不要多人聚集、不要傾談，用膳後戴上口罩再說話。
何栢良續稱，政府不可只過度聚焦聚餐風險，還有很多其他漏洞需盡快解決，例如有確診者在家未能送院、緊密接觸者仍需上班等。他形容政府現時是「熊熊烈火，但只用漱口杯救火」，促請政府果斷進一步收緊邊境措施，包括考慮封關，亦在短時期內叫停外傭來港。
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