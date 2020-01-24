食肆全禁堂食｜許樹昌︰市民街上吃飯「幾陰功」倡微調措施　湯家驊︰公眾要多忍讓 (12:50)

許樹昌稱政府開放社區中心讓市民用膳亦等同堂食，與禁止堂食的原意牴觸，而上班市民用膳時間亦有限制，「食物都變壞啦三十幾度仲要攞去，跟住仲要趕返工」。他建議政府微調措施，重新容許食肆中午設堂食，亦可容許教堂等地方提供場地，但需依從食肆限聚令措施，讓沒有辦公室的市民也可有地方用膳。

湯家驊表示，場地若開放便會變成公眾地方，便須遵守限聚令及口罩令。他強調場地不可多於2人聚集，要相隔一定距離，只要大家互不相識，不謀而合去公眾地方食飯，無共同意圖，不會違反限聚令。他又說希望政府開放予人用膳的社區會堂，亦有相應分隔措施。

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