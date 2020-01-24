食肆全禁堂食｜許樹昌︰市民街上吃飯「幾陰功」倡微調措施　湯家驊︰公眾要多忍讓 (12:50)

因應新型冠狀病毒疫情，全港食肆昨日（29日）起禁止堂食。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今早（30日）在港台節目表示，昨日情況非常不理想，見到不少人在街上吃飯的相片覺得「幾陰功」，他建議政府微調措施。行政會議成員、資深大律師湯家驊在同一節目表示，全日禁堂食是很艱難的決定，「打工仔」首當其衝受影響，但疫情來勢洶洶，他呼籲公眾要多忍讓。
許樹昌稱政府開放社區中心讓市民用膳亦等同堂食，與禁止堂食的原意牴觸，而上班市民用膳時間亦有限制，「食物都變壞啦三十幾度仲要攞去，跟住仲要趕返工」。他建議政府微調措施，重新容許食肆中午設堂食，亦可容許教堂等地方提供場地，但需依從食肆限聚令措施，讓沒有辦公室的市民也可有地方用膳。
湯家驊表示，場地若開放便會變成公眾地方，便須遵守限聚令及口罩令。他強調場地不可多於2人聚集，要相隔一定距離，只要大家互不相識，不謀而合去公眾地方食飯，無共同意圖，不會違反限聚令。他又說希望政府開放予人用膳的社區會堂，亦有相應分隔措施。
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