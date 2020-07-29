新冠肺炎｜元朗同益街巿有確診者曾到訪　明下午7時提早關閉清潔消毒 (19:40)

食環署今日（29日）宣布，因應近日有新型冠狀病毒確診個案與元朗同益街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿明日（30日）提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。
食環署指出，人員會為街市公用地方及設施徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衛生情況，食環署亦會在街巿外圍及附近街道作深層清潔，清潔消毒工作預計需時約4小時。
發言人說，除日間恆常清潔工作，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後都會在各街巿徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。
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