新冠肺炎｜元朗同益街巿有確診者曾到訪　明下午7時提早關閉清潔消毒 (19:40)

食環署指出，人員會為街市公用地方及設施徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衛生情況，食環署亦會在街巿外圍及附近街道作深層清潔，清潔消毒工作預計需時約4小時。

發言人說，除日間恆常清潔工作，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後都會在各街巿徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。

新冠肺炎 相關報道：

食肆全禁堂食首天｜政總食堂明起供堂食每枱限一人 職工盟批極不公道

明愛醫院一內科病房兩病人確診 醫管局：同病格15病人檢測陰性

賽馬會屯門盲人安老院有護理員確診 屯門康和再多6人染疫