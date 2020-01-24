新冠肺炎｜亞博社區治療設施最快周六啟用　醫管局護士明起致電候入院確診者提供資訊 (19:15)

何婉霞在記者會回應記者提問時，再次承認確診病人等候多時仍未能入院是不理想，明白他們等候時會能心急、無助，向確診者說「唔好意思要你哋等」。她指出，近日醫管局已「動用所有可動用的資源」增加醫院隔離設施，至今安排逾250名病人轉到二線隔離病房、約130名病人轉到上周啟用的鯉魚門社區隔離設施，有望騰出一線隔離病牀接收確診者入院。她又說，近日醫院的負壓病房使用率徘徊約80%「已經好滿」，因病人出院後要清潔、安排輪轉和運送病人等，故並非所有病房都即時可用。

醫管局亦會由今日起，在東區醫院推出過渡安排，將一線隔離病房其中兩個病格劃作篩查用途，安排較年輕及病情較穩定的病人，經抽血、胸肺X光等檢查確診臨牀情況穩定後，轉送鯉魚門社區隔離設施，直至亞博社區治療設施啟用為止。

有記者問及，現時醫院一線隔離病房已接近飽和，再推出此安排是否「浪費隔離病房」，何婉霞回應時再多次說「唔好意思」，語氣略帶激動地強調，醫管局已「諗晒好多好多唔同的方法」，希望以新安排為較年輕的病人檢查及轉送社區隔離設施，加快病牀流轉，以減少在社區等候入院確診者人數和縮短病人等候時間，同時加強醫院對整體需要治療病人的承載量，「我們明白他們（確診者）等緊（入院）時是好擔心、好無助，我們希望用各種方法可以幫到他們」。

東區醫院回覆查詢時補充，用作篩選病人的病房本來預留作備用接收確診或初步確診病人，目前將兩個病格劃作篩選病人之用，指定病格內有洗手間供病人使用，符合感染控制安排；醫護人員進出有關範圍，均需穿戴全套個人防護裝備。

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