食肆全禁堂食首天｜政總食堂明起供堂食每枱限一人　職工盟批極不公道 (23:20)

職工盟主席吳敏兒表示，今日有打工仔要跪地捱飯盒，亦有人在工地、廁所食飯，反映政府一刀切禁堂食是思慮不周，而只准政總食堂堂食是「極不公道」，政府既然看到公務員的堂食需要，為何看不到打工仔的需要，「即是公務員就有優待？政府只會配合公務員，這些配合就不適用於其他工友嗎？」

行政署：政總食堂屬獲豁免處所

行政署表示，考慮到政府總部保安及清潔員工的實際需要，政府明日起容許政府總部內的食堂提供堂食，須嚴守感染控制及社交距離的要求，且不向公眾開放。行政署重申，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）下訂明獲豁免的處所包括「由政府控制或管理的處所」，包括政府總部食堂；此外「工作場所內專供受僱於該處的人使用的食堂（非供受僱於該座工廠大廈內的任何工廠的人的工廠食堂）及提供予員工用膳期間的餐飲業務」，亦屬獲政務司長豁免的餐飲業務處所。

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