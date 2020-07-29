食肆全禁堂食首天｜政總食堂明起供堂食每枱限一人　職工盟批極不公道 (23:20)

【23:20更新】政府勒令全港食肆今日（29日）起禁止堂食7日，政務司長張建宗周一（27日）呼籲公眾返辦公室用膳，政府總部食堂亦跟隨規定只限外賣，不准堂食。但規例實施不足一天，行政署今日向在政總工作的員工發電郵，通知由明日（30日）起，政總食堂可供堂食，但每枱只限一人，每枱相隔1.5米，並要求入內前要量體溫，非進食期間須戴口罩。
職工盟主席吳敏兒表示，今日有打工仔要跪地捱飯盒，亦有人在工地、廁所食飯，反映政府一刀切禁堂食是思慮不周，而只准政總食堂堂食是「極不公道」，政府既然看到公務員的堂食需要，為何看不到打工仔的需要，「即是公務員就有優待？政府只會配合公務員，這些配合就不適用於其他工友嗎？」
行政署：政總食堂屬獲豁免處所
行政署表示，考慮到政府總部保安及清潔員工的實際需要，政府明日起容許政府總部內的食堂提供堂食，須嚴守感染控制及社交距離的要求，且不向公眾開放。行政署重申，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）下訂明獲豁免的處所包括「由政府控制或管理的處所」，包括政府總部食堂；此外「工作場所內專供受僱於該處的人使用的食堂（非供受僱於該座工廠大廈內的任何工廠的人的工廠食堂）及提供予員工用膳期間的餐飲業務」，亦屬獲政務司長豁免的餐飲業務處所。
食肆全日禁堂食 相關新聞：
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕食肆全日禁堂食 政總食堂 全日禁堂食 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介