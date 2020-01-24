新冠肺炎｜明愛醫院一內科病房兩病人確診　醫管局：同病格15病人檢測陰性 (18:21)

醫管局總行政經理何婉霞今午（29日）在新型冠狀病毒疫情記者會中，回應記者提問時表示，明愛醫院一個內科病房的兩名病人，日前相繼確診，稱同病格15名病人經檢測後，全部對新冠病毒呈陰性。翻查資料，其中一名涉事確診病人是深水埗元州街敬福安老院93歲男院友。
醫管局未有主動公布明愛醫院同一病房有兩名病人確診。今午有記者在疫情記者會上問及，明愛醫院13A普通病房是否有兩名病人確診。何婉霞回應，兩名涉事病人（個案2604及2688）7月24日入院，當時情況穩定；兩人分別於7月25日及26日確診後，轉入隔離病房留醫，在原有的內科病房同一病格的15名病人被列為密切接觸者，對新型冠狀病毒檢測呈陰性。由於兩名確診病人在內科病房時有戴口罩、無進行霧化程序，醫護人員亦有合適防護裝備，故毋須列為密切接觸者或檢疫，另病房已徹底清潔及消毒。
明愛醫院回覆查詢表示，兩名病人經檢視後列作社區感染個案，現正在隔離病房接受治療，情況穩定。院方稱，已於兩名病人確診當日把個案匯報醫管局總辦事處及衛生防護中心。
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