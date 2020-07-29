新冠肺炎｜賽馬會屯門盲人安老院有護理員確診　屯門康和再多6人染疫 (18:06)

屯門新墟康和護老中心黃金分院群組：

．再多6人確診，分別為2名照顧員（個案2938、2975）及4名院友（個案2940、2941、2942、2955）

粉嶺東華三院寶鍾全英安老院群組：

．今日新增一名護士確診，累計兩名護士染疫

賽馬會屯門盲人安老院：

．一名護理員確診。院方今回應稱，衛生防護中心今天下午已向全體員工及院友作深喉唾液檢測。院方表示，進入院舍工作員工每日均進行體溫檢測，工作期間均全程佩戴口罩，負責照顧院友的員工均戴上手套，有需要時更會穿上保護衣。院方已安排住在確診員工工作的樓層的院友留房監察，並作全院消毒，以及繼續密切留意院友及職員健康狀況

李鄭屋敬福護理院：

．一名院友初步確診，衛生防護中心人員今午前去視察院舍環境。該院舍有40多名院友及20多名員工，其中數名出現病徵的人正於急症室等候進行病毒檢測

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