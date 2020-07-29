新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院4支援服務員初步確診　16員工列密切接觸者 (17:24)

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（29日）於疫情記者會表示，瑪嘉烈醫院有4名支援服務員昨日（28日）初步確診新型冠狀病毒。以下為4宗個案詳情：
．首名員工於瑪嘉烈醫院荔景大樓康復病房R4S工作，負責照顧病人，最後上班日為上周五（24日），返通宵更，上周四（23日）曾住過醫院宿舍
．與上述員工在同一宿舍房間及在同一病房工作的支援人員初步確診，同一宿舍房間6名員工列為密切接觸者，需要檢疫。另有10名員工曾與上述兩人一同進食，亦被列為密切接觸者，需要檢疫。兩名初步確診者工作期間有戴口罩，因此暫時沒有病人被列為密切接觸者
．第三名員工亦與上述兩人在同一病房工作，仍在進行接觸追蹤，涉事病房已暫停收新症及安排出院，院方會密切監察病人及職員健康情況
．第四名員工於腫瘤科專科門診工作，最後上班日為周一（27日），主要幫病人量血壓等維生指數，工作期間有戴口罩，無病人或職員列為密切接觸者，有關病房及專科門診已進行徹底清潔
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