食肆全禁堂食首天　巴士司機「偷雞」車上吃飯 (20:50)

【20:50】九巴發言人回覆，於各車廠均設有員工休息室，部分設有員工飯堂，另外，大部分巴士總站亦設有員工休息室，小部分沒有休息室的總站，則彈性更改用膳地點或特別安排車輛方便員工用膳。九巴亦已於個別車廠較空曠的室內區域，如康樂室等改裝成臨時員工用餐區，於枱面設置間板，讓有需要同事用餐，減低病毒傳播風險。至於車長用膳時間安排，九巴已作彈性處理，並與員工密切溝通，留意員工用膳的需要。

新巴及城巴發言人表示，因應地理環境，以及車長編定工作的休息需要，在約70個總站設置供員工使用的休息設施，讓車長休息及用餐；並已提醒車長用餐時，需注意衛生、保持清潔，與其他車長保持適當距離，盡量減低病毒傳播風險。

【16:25】本報記者中午到沙田黃泥頭巴士總站及沙田市中心總站觀察，其間有站長買外賣到站長室吃飯。黃泥頭總站一名不具名的車長表示，自己居於沙田，故在街市買外賣後可拿回家吃，但他駕駛的路線並非固定，如離開沙田就只能「焗住喺街食」。車長說，站頭休息室空間狹窄，只能容納兩三人，如在巴士上「噠匙」吃飯便屬違法，熄匙又太熱，故習慣在酒樓、餐廳吃飯及休息，「𠵱家無得畀你揀，你話點應對？你教我揸住個飯盒可以喺邊度食？」他認為，在街上脫口罩吃飯，感染風險比堂食更高，斥政策矛盾。

沙田市中心總站的車長歐先生平日會在快餐店吃飯，今日只能「偷雞」買外賣到車廂內進食。他認為政策造成不便，又擔心禁堂食令延長，「驚到震呀！」他表示，現時午飯時間無法在餐廳休息，只能在站頭「四圍行」，「平時可以去休息室，𠵱家10幾個車長，點去呀？」

兼職車長陳先生說，以往會自備飯盒，但自疫情爆發，他已不敢到休息室吃飯，唯有吃麵包充飢，「以前喺休息室恰一陣都好，好舒服嘛，𠵱家咩都做唔到」。駕巴士逾40年的陳先生形容，現時比2003年SARS時期更緊張，當年吃飯不受影響。他認為，公司若可就禁堂食令有新用膳安排會更好。

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