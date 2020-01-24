新冠肺炎｜今增118宗確診113屬本地感染　堅城建築再多4人染疫 (16:46)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（29日）於疫情記者會表示，截至今日凌晨零時，本港新增118宗新型冠狀病毒確診個案，113宗屬本地感染，其中有67宗本地個案與早前個案有關，46宗源頭不明；其餘5宗屬輸入個案。本港連續第八日確診破百宗。另有80多宗初步確診。
部分本地確診個案：
．54宗與家人、朋友聚會時受感染
．下葵涌中醫診所群組：再多一名24歲女子確診（個案2919）
．屯門中央廣場富臨酒家群組：67歲女子（個案2932）
．堅城（梁氏）建築有限公司群組：再多4人確診（個案2894、2982、2953、2927），另有一名家人（個案2858）日前已確診。堅城有部分人曾去加列山道地盤，但大部分人在辦公室工作，有人無戴口罩，可能因此傳播，張竹君稱密室環境很多時有這種情況
．上水屠房群組：再多一人確診，另有兩宗初步確診。兩名新增初步確診的工人，均負責欄區牲口雜項工作，經屠房持份者自費聘請私人醫療機構檢測發現染疫，兩人最近一次上班日期分別為7月24日及27日。至今上水屠房共有5人確診、兩人初步確診，食環署表示，會為所有進出屠房的持份者，包括營運者、入口商、買手及運輸公司，安排新型冠狀病毒檢測，以盡快隔離染病者
．一名的士司機（個案2981）確診，運房局向的士司機提供免費檢測時驗出
．與院舍相關的確診個案（詳情：賽馬會屯門盲人安老院有護理員確診 屯門康和再多6人染疫）
5宗輸入個案：
．3名海員（2人菲律賓抵港，1人從印度抵港）
．一人從美國抵港
．一人從埃塞俄比亞抵港
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