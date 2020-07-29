女子涉虐男友案　被告否認施襲︰事主以為用風筒吹私處助改善性能力 (16:17)

現年32歲男子疑因性事及置業問題，兩年前遭初戀女友虐待一案，今（29日）在區域法院續審。被告出庭自辯稱，事主曾閱讀台灣媒體的報道，以為用風筒吹私處有助改善性能力，於是照辦。被告亦透露，事主提出在自己身上紋身，以印證對被告的愛意，稱「王菲同謝霆鋒都係咁紋身」。
39歲女被告麥凱晴（又名麥嘉雯）早前否認一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖傷人罪。被告稱於2018年8月19日與事主X的親友吃飯討論婚事，惟親友稱X已經繳付一個位於將軍澳物業的訂金，游說被告代為支付約200萬至300萬元首期。被告和X及後返回寓所，被告對X感不滿，遂獨自回到睡房。其間被告聽到「嘭嘭聲」，並發現X頭部紅腫。被告相信X自行「撼頭埋牆」，否認向X施襲，說「我咁愛佢點會呀！」
被告稱，於親友飯局約一周後，她和X親熱時發現對方疑無法勃起，X遂「忟憎地」走入洗手間，其間聽到開關風筒的聲音。被告目睹X「似係吹緊自己下面」，指稱X以為風筒的熱風有助下體「冷縮熱漲」。
另在事發3日後，被告稱她向X提出分手被拒，於是獨自回睡房休息逾半小時。被告說，X一度坐在客廳，地上有一灘水及剪刀等。當時X僅穿內褲，胸口有多道傷口。被告明早（30日）繼續自辯。