教大前講師涉元旦遊行現場及家中藏箭弩　警：搜查時被告稱攜畫架開袋發現弩 (16:00)

民陣今年1月1日發起元旦大遊行，香港教育大學前客席男講師疑在遊行期間被遭搜出弩及削尖木棒而被捕，隨後再被警方在家中搜出弩及箭。講師否認在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖管有攻擊性武器共兩罪，今（29日）在東區裁判法院受審，被裁定表證成立。截查被告的警員表示，當日被告聲稱背包內裝有「畫架」，警員又稱看到被告的弩時，感覺「一定係發射器」。
被告岑嘉林（37歲）否認於今年1月1日在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及18支削尖木棒，以及1月2日在其黃大仙橫頭磡邨的住所內管有兩把弩及5支箭。根據控辯雙方同意事實，被告家中的5支箭為3支膠箭及2支尖頭木箭。
案發時負責截查被告的警員周振標憶述，當日下午4時許坐在警車上巡邏，在灣仔胡忠大廈附近看到被告在警車的30米外，與另一女子向警車方向前行時，被告「左望右望」及「耷低頭」，認為其行為怪異，遂下車截查被告。
周振標搜查被告背包時，發現一個印有「Sport」的黑色索袋，查問被告袋中物，被告回應「入面裝畫架」。周振標打開索袋搜出一把弩，形容「當時以我感覺，呢個一定係發射器」。周振標向被告查問弩的來源，被告回答「係嗰朋友畀我」，及後再無回答其提問。
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