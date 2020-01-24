教大前講師涉元旦遊行現場及家中藏箭弩　警：搜查時被告稱攜畫架開袋發現弩 (16:00)

被告岑嘉林（37歲）否認於今年1月1日在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及18支削尖木棒，以及1月2日在其黃大仙橫頭磡邨的住所內管有兩把弩及5支箭。根據控辯雙方同意事實，被告家中的5支箭為3支膠箭及2支尖頭木箭。

案發時負責截查被告的警員周振標憶述，當日下午4時許坐在警車上巡邏，在灣仔胡忠大廈附近看到被告在警車的30米外，與另一女子向警車方向前行時，被告「左望右望」及「耷低頭」，認為其行為怪異，遂下車截查被告。

周振標搜查被告背包時，發現一個印有「Sport」的黑色索袋，查問被告袋中物，被告回應「入面裝畫架」。周振標打開索袋搜出一把弩，形容「當時以我感覺，呢個一定係發射器」。周振標向被告查問弩的來源，被告回答「係嗰朋友畀我」，及後再無回答其提問。

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