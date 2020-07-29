食肆全禁堂食首天　機房、海濱、遊樂場成午飯喘息空間【多圖】 (15:45)

中午1時，九龍東烈日當空，31歲發仔任職寬頻維修員，日常跑5至10個地點安裝寬頻，午飯時間是他的喘息空間。今日首天食肆禁堂食，他與同事紛紛討論可在哪進食，本身他打算到大廈後樓梯或地庫，最後決定入一幢大廈的機房，在微弱冷氣下用餐。

發仔自言不敢在公園進食，因身穿公司制服，怕自己脫口罩進食會被拍照放上網。他說，自疫情開始嚴峻，連水也不敢在街飲，「拖住篋總會辛苦，會想飲水，𠵱家飲水都要去後巷 ，怕畀人見自己著公司衫剝咗口罩」，又說「吃飯是唞氣位，𠵱家都無啦」。

37歲曾先生選擇在駿業街遊樂場的戶外展覽坊內進食，他說，其公司禁止員工在座位進食，但茶水間又時常爆滿，所以只好到公園用餐。曾先生整個背脊都出汗，形容政府禁堂食政策是「不知所謂」。

駿業街遊樂場下午1時許約有10人正在用餐，亦有人除下口罩吸煙。一名花圃女工說，日常下午該處垃圾桶未會爆滿，但今日外賣包裝塞滿了3個垃圾袋，她看不過眼，唯有替清潔工更換。在觀塘海濱花園亦有十多人分散各處用膳，有數人爬入被圍封的長椅處用餐。

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