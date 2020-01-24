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保就業計劃｜第六批獲津貼僱主名單公布　第七批1.73萬僱主下周將獲發津貼 (15:14)

「保就業」計劃秘書處今日（29日）在「保就業」計劃網站公布第六批已領取第一期（6至8月）工資補貼的1.16萬名僱主名單、47億元補貼金額分配及共約20萬承諾受薪僱員人數。秘書處亦將於本周內通知第七批約1.73萬名成功申請僱主，下周向他們發放約64億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約28.3萬。

政府發言人表示，連同首五批已公布僱主名單，「保就業」計劃秘書處自6月22日起至今，已公布約12萬名獲補貼的僱主名單及相關資料。「保就業」計劃連同首六批已發放的工資補貼，7批工資補貼合共涉及約405億元，涵蓋接近13.8萬名僱主及承諾受薪僱員總人數超過175萬。扣除因不符申請資格而不獲批補貼的1.25萬名申請者，「保就業」計劃秘書處已完成處理近九成收到的僱主申請。

另外，秘書處將於下周向第七批約3900名合資格自僱者發放7500元一筆過資助，涉及資助額2960萬元。計及最新一批批核，7批共約9.4萬名自僱者會收到一筆過資助，涉及約7.5億元。

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