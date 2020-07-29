新冠肺炎｜區議員促衛生署公開確診者流行病學關連 (14:50)

油尖旺區議員曾自鳴表示，大角嘴大同新邨大公樓昨（28日）新增一宗確診（個案2795），連同早前公布的個案，該大廈出現至少兩宗個案。他指出，署方資料顯示該個案與本地其他個案有流行病學關連，但沒說明相關群組，其後他花近一小時才能從媒體報道得知該個案屬大圍救世軍隆亨長者之家群組。

衛生署現時為出現兩宗或以上沒關連確診個案的大廈居民派發深喉唾液樣本瓶。曾自鳴說，昨日得知有新增個案，想盡快了解大廈居民需否檢測，但因不知個案詳情而「乜都做唔到」。他認為衛生署即使工作量大，亦應提供資料。

另外，曾自鳴表示有個案資料在「待定」狀態長達一周，他要向街坊打聽才知道該個案與大公樓另一個案為母子。九龍城區議員馬希鵬則表示，他居住的土瓜灣翔龍灣一座管理處在上周二（21日）獲衛生署通知有確診個案，但至昨日在署方公布的過去14日有確診個案大廈名單仍未見，令不少街坊欲向公司申請在家工作被拒。馬希鵬擔心署方延遲公開資料，令有可能接觸感染者的街坊不知情地走出社區。

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