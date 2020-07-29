電工學徒管有棒球棍辣椒噴霧囚18個月　懷孕未婚妻聞判落淚 (14:00)

主任裁判官蘇文隆表示，信納大部分物件與被告李育誠（21歲）工作有關，如鐵通可用作嚇怕流浪狗，惟兩瓶辣椒噴霧及兩支棒球棍例外。

蘇官指出，本案的辣椒油通過噴霧方式射程短，不認為可驅蟲或食用。至於被告在網上購買兩支棒球棍擬與朋友打球，但被告沒有同時購買棒球和手套，被捕後也未曾打球，認為「證供疑點重重」，涉案兩支辣椒油及兩支棒球棍有傷害他人目的，故裁定被告其中一項管有攻擊性武器罪罪名成立，另一項涉兩支激光筆的管有攻擊性武器罪則罪名不成立。

辯方求情時指出，無證據顯示被告會使用那些物件，另被告學業成績雖不理想，但也努力進修，因柔道表現出色而入選港隊。他與懷孕未婚妻準備結婚，女方預產期是9月。

蘇官判刑時強調，辣椒油會灼痛眼睛及皮膚，兩支棒球棍可作圍毆，擊中頭部可致腦神經受損，嚴重會成為植物人；擊中身體則可致骨折，造成永久傷殘，故以18個月作量刑起點，沒有任何減刑因素，判囚18個月。

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