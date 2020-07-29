新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○黃大仙區

慈正商場2期

樂富廣場

香港九龍貝爾特酒店

○觀塘區

官塘立成大廈 大師傅粥品

德福廣場

創紀之城3期

啟業商場 翠河餐廳

順利紀律部隊宿舍商場

麗晶商場 大快活

○沙田區

新城市廣場1期 鼎泰豐

帝都酒店

○深水埗區

青山道152A號 德記粉麵茶餐廳

新高登電腦廣場

億京廣場

長沙灣保安道街市

○油尖旺區

香港九龍諾富特酒店

鴻祥大廈 囍運冰室

○屯門

啟豐商場

新墟街市

卓爾廣場 大快活

屯門警署

屯門濾水廠

○九龍城區

德裕閣 甜麥麥麵包西餅

紅磡市政大廈

龍珠樓

晴朗商場

翔龍灣廣場

○灣仔區、東區

香港銅鑼灣皇冠假日酒店

銅鑼灣廣埸二期

修頓中心

卓信商業大廈 祥興記上海生煎包

入境事務大樓

合和中心 薈軒

譽都

養和醫院

○大埔

昌運中心商場

○西貢

普通道14號A 永和海鮮酒家

○葵青

下葵涌分科診所及特殊教育服務中心

青衣市場

青衣南消防局

○荃灣

象山商場

荃灣街市

大鴻輝（荃灣）中心

○南區

香港瑞思酒店

○離島

長洲消防局

國泰航空貨運站

○北區

華明商場 皇庭匯

石湖墟市政大廈

聯和市場

蓬瀛仙館

上水屠房

○元朗

合益廣場

大橋街市

偉記燒烤樂園

○中西區

華懋廣場II期

中環李錦記

大學堂宿舍

歐陸貿易中心

另外，麥當勞確診一名外判電腦網絡維修員於潛伏期曾去過10間麥當勞分店，包括大埔新達廣場及太和廣場、黃大仙中心、上水金誠樓及彩園廣場、 粉嶺海聯廣場、沙田中心、沙田商業中心、沙田希爾頓中心、沙田置富第一城。詳情：麥當勞外判電腦網絡維修員確診 潛伏期曾往10間分店 最後上班日7．18

資料來源：衛生防護中心（截至7月29日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽