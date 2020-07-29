新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（29日）新增118宗新型冠狀病毒確診個案，113宗為本地個案。本文整理近7天（23至29日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增118宗確診113屬本地感染 堅城建築再多4人染疫
○黃大仙區
慈正商場2期
樂富廣場
香港九龍貝爾特酒店
○觀塘區
官塘立成大廈 大師傅粥品
德福廣場
創紀之城3期
啟業商場 翠河餐廳
順利紀律部隊宿舍商場
麗晶商場 大快活
○沙田區
新城市廣場1期 鼎泰豐
帝都酒店
○深水埗區
青山道152A號 德記粉麵茶餐廳
新高登電腦廣場
億京廣場
長沙灣保安道街市
○油尖旺區
香港九龍諾富特酒店
鴻祥大廈 囍運冰室
○屯門
啟豐商場
新墟街市
卓爾廣場 大快活
屯門警署
屯門濾水廠
○九龍城區
德裕閣 甜麥麥麵包西餅
紅磡市政大廈
龍珠樓
晴朗商場
翔龍灣廣場
○灣仔區、東區
香港銅鑼灣皇冠假日酒店
銅鑼灣廣埸二期
修頓中心
卓信商業大廈 祥興記上海生煎包
入境事務大樓
合和中心 薈軒
譽都
養和醫院
○大埔
昌運中心商場
○西貢
普通道14號A 永和海鮮酒家
○葵青
下葵涌分科診所及特殊教育服務中心
青衣市場
青衣南消防局
○荃灣
象山商場
荃灣街市
大鴻輝（荃灣）中心
○南區
香港瑞思酒店
○離島
長洲消防局
國泰航空貨運站
○北區
華明商場 皇庭匯
石湖墟市政大廈
聯和市場
蓬瀛仙館
上水屠房
○元朗
合益廣場
大橋街市
偉記燒烤樂園
○中西區
華懋廣場II期
中環李錦記
大學堂宿舍
歐陸貿易中心
另外，麥當勞確診一名外判電腦網絡維修員於潛伏期曾去過10間麥當勞分店，包括大埔新達廣場及太和廣場、黃大仙中心、上水金誠樓及彩園廣場、 粉嶺海聯廣場、沙田中心、沙田商業中心、沙田希爾頓中心、沙田置富第一城。詳情：麥當勞外判電腦網絡維修員確診 潛伏期曾往10間分店 最後上班日7．18
資料來源：衛生防護中心（截至7月29日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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