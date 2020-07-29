全日禁堂食｜清潔工無處開飯　或需於垃圾站或公廁用膳 (11:30)

政府今日（29日）凌晨起收緊新型冠狀病毒防疫措施，包括餐飲處所全日禁止堂食。清潔服務職工會總幹事杜振豪今早在港台節目上表示，收緊措施對清潔工有害無利，原意是好但未考慮實際操作問題。他表示清潔工難覓地點用膳，可能要到工作的垃圾站內或附近公園進食；如是負責清潔公廁的工人，最壞情況甚至可能要在公廁內進食。21:14報道：政府開放19社區會堂供市民吃飯【附名單】
他亦說，儘管僱主可分批讓工人食飯，但一個垃圾站最多有近百名清潔工，即使分時段食飯，每節最少都有二三十人。而同時難以劃出部分區域讓清潔工用膳，因垃圾站外多是「橫街窄巷」。
香港建造業總工會理事長黃平在同一節目表示，政府不應一刀切推行收緊防疫措施，要考慮建造業工人情況。
他稱地盤工人在餐廳或有冷氣地方用膳有助解暑，但禁堂食措施下只能在街邊或地盤內進食。他表示，在街邊吃的衛生情況難以估計，「無可能揸住飯盒喺街上面食」；就算是地盤的休息室，只有數百呎難以容納所有工人，更可能增加感染風險。黃平呼籲承建商或僱主體恤工人，讓他們分批食飯。
食肆全日禁堂食 相關新聞：
新冠肺炎 相關報道：
政府曾反駁屬誤解 改口稱已有實證 陳肇始認免檢者致第三波：嚴肅跟進
相關字詞﹕食肆全日禁堂食 全日禁堂食 清潔工 地盤工人 新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介