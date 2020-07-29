全日禁堂食｜清潔工無處開飯　或需於垃圾站或公廁用膳 (11:30)

他亦說，儘管僱主可分批讓工人食飯，但一個垃圾站最多有近百名清潔工，即使分時段食飯，每節最少都有二三十人。而同時難以劃出部分區域讓清潔工用膳，因垃圾站外多是「橫街窄巷」。

香港建造業總工會理事長黃平在同一節目表示，政府不應一刀切推行收緊防疫措施，要考慮建造業工人情況。

他稱地盤工人在餐廳或有冷氣地方用膳有助解暑，但禁堂食措施下只能在街邊或地盤內進食。他表示，在街邊吃的衛生情況難以估計，「無可能揸住飯盒喺街上面食」；就算是地盤的休息室，只有數百呎難以容納所有工人，更可能增加感染風險。黃平呼籲承建商或僱主體恤工人，讓他們分批食飯。

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