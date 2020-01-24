公院5病人染洋葱伯克氏菌一人腹膜炎　揭醫管局JUC抗菌噴霧含菌停用 (22:14)

衛生署表示，今年3月至6月中，先後有5名介乎23至67歲的腹膜透析病人，導管口臨牀樣本驗出洋葱伯克氏菌，其中一人感染洋葱伯克氏菌腹膜炎並入院接受治療，現已出院；另外4人經治療後已康復。

醫管局監測結果顯示，涉事批次（編號：19090428）用作皮膚消毒和導管出口位置護理的JUC噴霧敷料，部分樣本驗出洋葱伯克氏菌，該批次產品曾供應予公立和私家醫院、私家診所及社區藥房。

衛生署指出，產品資料標示JUC噴霧敷料會在皮膚或傷口表面產生物理膜，產品因此被界定為醫療儀器。產品由南京神奇科技開發有限公司製造，供應商JUC Biomaterial Co. Ltd自願從市面回收涉事批次產品，並設立電話熱線2559 5227供查詢。

去年9月，一款常用作洗傷口、於社區藥房及公院店舖售賣的粉紅色消毒藥水，被揭發疑受洋葱伯克氏菌污染，逾百名洗腎病人曾感染該菌。相關報道：Pro-Medi粉紅藥水含菌 專家：入血致命 「洋葱伯克氏菌」百洗腎者曾染 消息：疑涉自行買藥水洗造口（2019年9月19日）