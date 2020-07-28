港大生涉襲警堵路　警早上受襲晚上求醫 (21:50)

兩項控罪指被告鄭塏臻（20歲）於去年11月11日，在大埔廣宏街襲擊警員Y，並於同日在大埔公路元洲仔段迴旋處的公眾地方，與女子陳正亭用防撞欄佔領行車路。

警員Y作供稱，當日早上6時，偵緝警員沈德華駕私家車接他上班，駛至近案發的迴旋處時，沈認得二人曾將黃色條狀物掟出迴旋處，故告知他二人有份參與堵路。Y下車後走向穿黑色長衫褲的被告喊：「警察，咪郁」，並伸出右手截停對方。惟被告用右手從上而下打向Y的左邊頸，Y感到疼痛。被告加速離開，Y遂用雙手捉住被告的雙臂，沈德華下車協助制服。

Y於當晚7時30分到博愛醫院急症室求診。裁判官質疑Y為何晚上才求醫，Y稱當日有違法活動，不少警員因而受傷，亦有被捕者報稱受傷，需要進行協調，故他在晚上才可求醫。

沈德華今早亦作供，他同意自己無出示警員委任證，並稱被告曾問他是否冒警，他當時回答：「我係警察，你陣間等警察嚟到睇下係咪真。」

審訊明日（29日）繼續。