新冠肺炎｜低調披露堅城建築群組資料　張竹君稱昨漏公布　未答憂削市民信任否 (19:45)

張竹君解釋稱，個案太多並非所有個案資料也在手中，需時整理，有時會在記者會後才有新增資料，故立即會在網上公布及補充。她說日後若有涉及7、8宗以上確診個案的群組，會盡量在記者會上公布。

「堅城（梁氏）建築有限公司」群組至今累計有15人染疫。有指堅城一個位於山頂加列山道的地盤爆發感染群組，張竹君指出，有涉及不同地盤的確診個案，但加列山道地盤是否有大型爆發，則要再整理資料才知道，因未知是否因地盤工人等本身屬難戴口罩工作的高危職業，需時再分析。

衛生防護中心由昨晚起，無再公布新增確診個案與其他個案的流行病學關連資料，只公布確診者屬「本地個案」、「與本地個案有流行病學關連」或「輸入個案」等分類。有記者問及近日中心公布確診個案相關資料愈來愈少，會否擔心削弱市民的信任。

張竹君回應，由於近日個案太多，無法逐一交代，只好選擇相信公眾會關注的個案，例如老人院、醫療機構等在記者會上公布。她重申若發現某個較小型群組爆發情況有上升趨勢，或在暴露在相關場合的人數較多，會盡量在記者會公布。

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