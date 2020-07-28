女子涉虐男友案　被告：對事主一見鍾情惟未能滿足性事 (18:45)

39歲被告麥凱晴（又名麥嘉雯）早前否認一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖傷人罪。自幼在加拿大讀書的被告供稱，兩人於2018年4月7日「相睇」後，她對事主一見鍾情，不久成為情侶，於同月22日到廣州從化旅行，其間兩人有親密身體接觸。她透露，X有看「舔腳」色情電影、「睇靚腳的女仔」等癖好。

被告表示，曾在加拿大滑雪時意外傷及椎間盤，一旦懷孕會有小產風險甚至生命危險，故十分介意沒有安全措施的性行為。她續表示，兩人2018年5月19日首次行房，當時X沒有用安全套，令她當時「好激動、好驚」，更揚言日後再有同樣情況，「我一定會分手」，惟X之後只要戴上安全套便早泄或不舉，不能在性事上滿足她。

X在6月向被告求婚成功，惟被告父親反對，被告此時在庭上泣不成聲，未能作供，案件押後明（29日）續。

醫生盧逸安以控方證人身分憶述，2018年8月29日，X與被告到其診所求醫，X全程不發一言；被告稱因X「意外淥親」陰莖受傷，並透露兩人將會到日本沖繩旅行，被告及後指向X的陰莖說「唔知幾時用得」。盧逸安其時表示至少要兩至三星期後。

盧逸安說，X之後沒有再覆診，但因甚少見陪診者如此關心性事，尤其是女性，故他對本案兩人印象深刻。

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