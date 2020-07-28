18歲男藏彈簧刀　官申刑期覆核稱辯方引述高院判辭不準確 (17:22)

控罪指稱，被告吳銘揚（18歲）於2019年11月11日，在柴灣道天橋近迴旋處藏有違禁武器，即一把彈簧刀。6月30日判刑時，辯方在引述被告於高等法院獲准保釋時的判辭，稱此類案件通常以罰款方式處理，被告須還押7天是「不合比例及不公平」決定。

裁判官香淑嫻今表示，閱讀判辭謄本後，認為判辭內從無出現辯方所引述的字眼，稱辯方的引述並不準確，「沒有發生過」。控方同意香官的觀察。

辯方指出，該高院判辭內確有提到此案在法律上難以支持監禁式刑罰，而且引述高院的字眼或非在同一地方出現，而當時聽取高院判辭時只可手抄，即使辯方使用「不合比例」字眼，與高院使用「超乎比例」亦屬意思相同，強調無扭曲上文下理，只屬「精華咗」，認為法庭難以如此「詬病」辯方的引述有欠準確。