新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○黃大仙區

慈雲山中心

現崇山商場

樂富廣場

香港九龍貝爾特酒店

○觀塘區

順利紀律部隊宿舍商場

德福廣場一期 麥當勞

官塘立成大廈 大師傅粥品

創紀之城3期 堅城（梁氏）建築有限公司

○沙田區

新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café

利達工業中心 伙食工業

顯徑商場

新翠商場

美田商場

救世軍隆亨長者之家

海澄軒海景酒店

新城市廣場1期 鼎泰豐

○深水埗區

九龍塘 又一城

北河街市政大廈

北河街街市及熟食中心

青山道152A號 德記粉麵茶餐廳

元州街敬福安老院

新高登電腦廣場

長沙灣保安道街市

○油尖旺區

帝京酒店

山東街88號 門角

鴻祥大廈 囍運冰室

海港酒家（旺角維景店）

金麗閣

○屯門

新墟街市

V City 羅麥記、謝謝儂

卓爾廣場 大快活

中央廣場 富臨酒家

黃金海岸商場

翠林花園商場

雅都商場

啟豐商場

康和護老中心黃金分院

扶康會潔康之家

○元朗

偉記燒烤樂園

○九龍城區

紅磡市政大廈

翔龍灣廣場

○灣仔區、東區

The Mercury NOC Coffee Co.

卓信商業大廈 祥興記上海生煎包

銅鑼灣皇冠假日酒店

禮頓山禮頓道崇恩老人院分院

合和中心 薈軒

○大埔

大埔綜合大樓

康和護老中心

昌運中心商場

○西貢

西貢街市

TKO 街市

TKO Gateway Food Lane

白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar

東港城

○葵青

青衣市場

下葵涌分科診所及特殊教育服務中心

葵涌廣場

青衣南消防局

○荃灣

悅來酒店

荃灣街市

大鴻輝（荃灣）中心

象山商場

○中西區

西營盤街市

石板街酒店 Gradini 意大利餐廳

國際金融中心商場 Duck & Waffle

○南區

東華三院賽馬會健怡之家

香港瑞思酒店

○離島

長洲消防局

梅窩消防局

竹篙灣消防局暨救護站

諾富特東薈城酒店

○北區

石湖墟市政大廈

華明商場 皇庭匯

行樂坊

香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心

東華三院寶鍾全英安老院

上水屠房

蓬瀛仙館

聯和市場

資料來源：衛生防護中心（截至7月28日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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