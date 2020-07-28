新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（28日）新增106宗新型冠狀病毒確診個案，98宗為本地個案。本文整理近7天（22至28日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增106宗確診98屬本地感染 蓬瀛仙館員工染疫閉館 堅城建築群組再多2人確診
○黃大仙區
慈雲山中心
現崇山商場
樂富廣場
香港九龍貝爾特酒店
○觀塘區
順利紀律部隊宿舍商場
德福廣場一期 麥當勞
官塘立成大廈 大師傅粥品
創紀之城3期 堅城（梁氏）建築有限公司
○沙田區
新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café
利達工業中心 伙食工業
顯徑商場
新翠商場
美田商場
救世軍隆亨長者之家
海澄軒海景酒店
新城市廣場1期 鼎泰豐
○深水埗區
九龍塘 又一城
北河街市政大廈
北河街街市及熟食中心
青山道152A號 德記粉麵茶餐廳
元州街敬福安老院
新高登電腦廣場
長沙灣保安道街市
○油尖旺區
帝京酒店
山東街88號 門角
鴻祥大廈 囍運冰室
海港酒家（旺角維景店）
金麗閣
○屯門
新墟街市
V City 羅麥記、謝謝儂
卓爾廣場 大快活
中央廣場 富臨酒家
黃金海岸商場
翠林花園商場
雅都商場
啟豐商場
康和護老中心黃金分院
扶康會潔康之家
○元朗
偉記燒烤樂園
○九龍城區
紅磡市政大廈
翔龍灣廣場
○灣仔區、東區
The Mercury NOC Coffee Co.
卓信商業大廈 祥興記上海生煎包
銅鑼灣皇冠假日酒店
禮頓山禮頓道崇恩老人院分院
合和中心 薈軒
○大埔
大埔綜合大樓
康和護老中心
昌運中心商場
○西貢
西貢街市
TKO 街市
TKO Gateway Food Lane
白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar
東港城
○葵青
青衣市場
下葵涌分科診所及特殊教育服務中心
葵涌廣場
青衣南消防局
○荃灣
悅來酒店
荃灣街市
大鴻輝（荃灣）中心
象山商場
○中西區
西營盤街市
石板街酒店 Gradini 意大利餐廳
國際金融中心商場 Duck & Waffle
○南區
東華三院賽馬會健怡之家
香港瑞思酒店
○離島
長洲消防局
梅窩消防局
竹篙灣消防局暨救護站
諾富特東薈城酒店
○北區
石湖墟市政大廈
華明商場 皇庭匯
行樂坊
香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心
東華三院寶鍾全英安老院
上水屠房
蓬瀛仙館
聯和市場
資料來源：衛生防護中心（截至7月28日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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