研究稱港物流用地不足致棕地問題　倡重置葵青貨櫃碼頭到長洲南人工島等 (16:13)

現時本港棕地欠缺規劃。智庫組織「團結香港基金」今日（28日）發表土地政策研究報告，表示由於支援物流業的用地長期供不應求，葵青貨櫃碼頭周邊有四成後勤用地未被善用，令營運商只能租用新界空置農地進行物流作業，導致出現「棕地問題」。報告提出5項建議，包括在新界4個策略位置設立物流樞紐、分階段遷置葵青貨櫃碼頭、成立法定機構專責物流業發展等，以推動本港物流業持續發展。
團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，隨着政府在新界推行多個新發展區，預測至2030年，政府將收回390公頃棕地作住宅等其他用途，可供物流業發展的用地將出現負增長。團結香港基金副總幹事黃元山稱，除住宅用地短缺外，各類經濟產業用地亦持續短缺，建議政府大面積增加土地供應，以確保足夠土地發展各類經濟產業。
葉文祺表示，報告提出5項建議推動物流業持續發展，其中建議於新界4個策略位置，包括港珠澳大橋人工島、龍鼓灘與屯門西、新界西北及新界北地區建立物流樞紐，估計合共可提供最多達930公頃土地用作物流業。報告亦建議遷置葵青貨櫃碼頭到位於長洲南的人工島，並透過搬遷碼頭作契機，對港口基建進行升級等。報告並建議設立一個法定機構專責推動物流產業發展，並配備開發用地及獨立財政資源等權力。
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