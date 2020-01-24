新冠肺炎｜今增106宗確診98屬本地感染　蓬瀛仙館員工染疫閉館　堅城建築群組再多2人確診 (16:54)

截至今日中午，仍有逾百名病人等候入院；已安排230病人轉往二線隔離病牀、逾100人轉到鯉魚門社區隔離設施。

另外，衛生防護中心昨晚（27日）在網上新增一個「堅城（梁氏）建築有限公司」群組，連同今日新增的個案，共涉15名患者。詳情：低調披露堅城建築群組資料 張竹君稱昨漏公布 未答憂削市民信任否

部分本地確診者資料：

．堅城（梁氏）建築有限公司群組：有工人及其家人確診，今日再多2人確診（個案2822、2854），另有2宗初步確診，20多名工人會安排檢疫。

張竹君稱，該公司在觀塘創紀之城三期有辦公室，大部分人在該處工作；仍要詳細調查有否去地盤工作，發現「散修修」有地盤工人受感染，但不少人報稱屬散工，不知是否相關，會再跟進。她又說，確診地盤工人是源頭不明個案，初步資料顯示並非在同一地方工作；該公司約10多名工作人員、數名家人染疫，實際數字仍在整理。

張竹君說，部分地盤工人個案涉及在大圍、西九龍、啟德的地盤等，包括數名啟德地盤的紮鐵工人，但未見到明顯涉同一地盤，要詳細檢視不同個案是否相關。

．36宗與家人、朋友聚會時受感染

．下葵涌普通科門診診所（個案2878）、旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組（個案2877）及屯門中央廣場富臨酒家群組（個案2875）分別再多一人確診

．上水屠房再多兩人確診，一人為買手，一人於該處工作

．粉嶺蓬瀛仙館一名負責管理的人員確診（個案2843），早前有兩人曾到該處開會亦已確診，衛生防護中心會調查是否有關連。蓬瀛仙館表示，需進行全館消毒及安排所有員工進行病毒檢測，將延長閉館至8月9日

．另有與院舍相關的個案，詳情：屯門康和護老中心再多4人確診 大圍隆亨長者之家再一廚師染疫

8宗輸入個案：

．7宗從菲律賓輸入，包括3名海員、2名外傭、1名市民、1名跟隨家人返港的嬰兒

．一名空中服務員確診，曾去俄羅斯及德國

張竹君指出，雖然今日確診個案宗數較前幾天稍為減少，但一個多星期前亦曾有一日只有64宗確診，今日與當日確診總數較少，「不知是否與樣本交接有關」，要再觀察但不是真的回落。至於政府禁止晚市堂食後，仍連續多日每日有過百宗確診，張竹君認為若防疫措施無效，個案數字「應該會倍數上升」，但現時未見這情況，惟目前大量個案確診，仍令人擔心。

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