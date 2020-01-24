新冠肺炎｜學生趁「最後一日堂食」約友慶生　市民批禁堂食無用「唔通真係要匿喺廁所食？」 (15:59)

今天17歲生日的Julianna和朋友Carrianna中午到旺角朗豪坊美食廣場慶生。Julianna表示，她們家裏環境淺窄，難以到對方家聚會，估計禁堂食後難以見面，適逢生日，二人便趁最後一日堂食，到美食廣場切蛋糕慶生。Julianna又說，整個中五「好似無返過學，似自己學，然後就去考DSE咁」，在家溫書常會分心，「但明天開始連到咖啡室或food court溫習也不可以」。

從事飲食業的卓先生指出，其公司不包膳食，平日習慣午飯時間到餐廳用餐，新措施下估計只能買外賣到休息室吃。「休息室也多人，危險程度一樣。在室外吃也覺危險啊，估計也會多人。但唔食嘢點做嘢？人就係要食嘢！唔通要匿喺廁所食？」他是兼職員工，現不被安排上班，預計在新措施下會被進一步影響，又認為禁堂食「直程無用，整到成件事愈來愈衰」。

從事文職的陳小姐和李小姐在旺角上班，陳小姐說禁堂食令她很沮喪，「因為我們已習慣lunch要找地方抖氣、食嘢、傾吓，依家連這些也全都無了」。

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