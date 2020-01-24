立法會選舉｜譚文豪林瑞華覆選舉主任稱擁護「一國兩制」　張秀賢保證不違《港區國安法》 (15:37)

譚文豪稱，「國際社會出於其意願和自主，作出了一些有助維護其自身利益和我們均擁有的共同價值的舉措」，並稱難以接受選舉主任在問題中包含的主觀詮釋和假設；強調今後將會繼續擁護《基本法》內所有條文，以及「一國兩制」憲制原則。

林瑞華說，選舉主任稱公民黨向美國提供建議制裁香港官員名單，與事實不符。他深信公民黨將會繼續擁護《基本法》內所有條文，以及「一國兩制」憲制原則。

至於否決政府所有法案以迫使政府回應「五大訴求」，如何符合擁護《基本法》和效忠特區，譚文豪和林瑞華均回應稱，只是建議若然及在適當時候，正當地行使《基本法》憲制權力，「這是一個政治問題，本人不認為這個問題是與閣下作為選舉主任履行職責及作出決定有關」。

另外，參選批發及零售界的張秀賢回覆選舉主任稱，自己沒有意圖要求外國政府干預香港事務，竭力擁護香港人的利益及《基本法》，效忠香港特別行政區，並以香港的前途及未來作為最重要考量，反對任何形式的對港、對中制裁方案。張秀賢亦稱，保證不會作出任何《港區國安法》所禁止行為。

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