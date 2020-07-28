地盤工涉網上煽動包圍新屋嶺　辯稱盼令新屋嶺停用但沒詳細計劃 (14:25)

被告潘榕偉被控去年9月19至21日煽惑他人參與非法集結，另被控煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪。

控方播放被告的錄影會面，被告當時表示，他使用「金正恩」的facebook帳戶多年，近期大多發放涉「反送中」、被捕者遭毆打，以及警方不合理拘捕的新聞。他指出，從新聞得悉很多年輕人被捕時流血，甚至全身骨折和受傷，有感「香港以前唔係咁，好嬲」，故發放大量相關新聞，亦會在facebook群組留言，希望獲更多人認同。

被告稱，當時很多新聞提及不明的自殺個案，亦有示威者聲稱在新屋嶺扣留中心內遭性暴力對待，他因而感憤怒，故發表有關帖文，希望引起更多人關注，又承認文中提及的「黑警舊同學」屬虛構。

被告說，曾發表帖文「睇下有冇可能號召幾十個人包圍新屋嶺」，滋擾有關設施，令設施停用，惟後來沒人留言認同有關做法，事件不了了之。他又稱，完全沒打算使用任何工具，只打算唱《願榮光歸香港》和嘲笑警方的歌曲，形容自己「冇諗詳細點樣實行」。

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