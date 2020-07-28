警破跨國犯罪集團拘5人　涉以「釣魚電郵」盜信用卡資料 (13:12)

警方於7月6日拘捕5名疑犯，包括2名摩洛哥男子和3名本地女子，年齡介乎26至37歲。警方昨日（27日）以不誠實使用電腦罪名再拘捕其中一名摩洛哥男子和本地女子，並凍結他們85萬元資產，相信當中部分是犯罪得益。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，本年5月收到新加坡警方通知，指出有當地市民的信用卡資料被盜用，並在香港的電器連鎖店作網上購物，包括手機及電腦。警方經調查後鎖定一個跨國犯罪集團，該集團利用釣魚式虛假電郵，傳給巿民誘使他們輸入個人資料，以及盜取其信用卡資料，再在本地電器連鎖店網上購物平台購買電子產品，取貨後轉售圖利。警方稱，當中涉及150宗可疑交易，涉及金額總值約130萬元。

鄭麗琪指出，警方搜查疑犯住所時，發現其中一部電腦內有20億人的電郵地址和個人資料，涉及40多個國家及地區。她續稱，該詐騙集團的運作主要在香港，運作大約一年，不排除有更多人被捕。

警方表示，該集團每次只會用盜取的信用卡消費1至2次，花費約200元至3萬元，最大金額為6萬元，有受害人沒有留意信用卡已被盜用。

警方強調，網絡世界並非無法可依的虛擬世界，提醒市民切勿以身試法。警方亦提醒市民要注意保護好自己的信用卡資料，不要輕易將資料傳送給第三者。