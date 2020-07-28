新冠肺炎｜禁堂食令明起實施酒樓今爆滿　有店長預計損失85萬 (13:45)

年屆80、每天去酒樓飲早茶的郭先生稱，老人家生活沉悶，「唔出街唔得」。由於明天起不能飲早茶，他會乘車周圍去。另一名80歲的茶客葉先生表示擔心受感染，已減少外出，但飲早茶是改不掉的多年習慣，明天起他會留在家中吃早餐。「搭枱」或增加病毒傳播風險，73歲茶客蘇先生稱會做好防疫措施，與其他食客保持距離。

其中有酒樓的李姓店長稱，禁堂食令酒樓生意大受影響，估計需停業一星期，預計損失85萬元。香港餐飲聯業協會會長黃家和今在港台節目表示，估計500間食肆暫停營業、1500間提早關門；若措施持續至8月，擔心業界整體生意額下跌八成，損失70億元。他又稱對外賣亦不樂觀，目前外送平台上只有約3000間食肆生意做得好，另有部分專做外賣的小店生意或上升，但整體仍受打擊。

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