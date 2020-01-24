新冠肺炎｜何栢良：豁免檢疫政策或「危害國家安全」　張子峯籲未入院確診者勿衝急症室 (13:02)

何栢良批評，政府對不同類別豁免檢疫者的統計「唔清唔楚」，擔心除機組人員及船員外，防止其他組別豁免檢疫者將新冠病毒帶入香港社區的配套同樣不清楚。他認為應為所有豁免檢疫者作病毒檢測，並引入罰則，現時因沒罰則，早前有船員感不適來港後也沒有向衛生署申報，港府亦沒有任何跟進及追究。

他又認為，政府收緊防疫措施是無可奈何及必須做，香港的硬件出現嚴重樽頸，如檢疫中心單位需求緊張，但未見政府徵用整間酒店作檢疫設施。他擔心若每日也有逾百宗確診個案，隔離設施可能不足一周就爆滿。

另外，醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今早於港台節目被問到有確診者稱要等數天才獲安排入院，他表示，現時醫院已「密密手去做」，並優先安排年紀較大、有長期病患、病情較嚴重的確診者入院。他呼籲仍未入院確診者不需過於心急，最重要是做好個人衛生，戴口罩及勤洗手，避免與家人接觸，並時刻開啟電話等醫院通知安排入院，亦不要衝到急症室，因不會加快入院。

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