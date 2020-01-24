新冠肺炎｜曾稱沒證據顯示豁免檢疫者帶病毒　陳肇始：經專家實證局方嚴肅跟進 (12:15)

3名政府抗疫顧問先後稱第三波新型冠狀病毒疫情源頭為豁免檢疫者，港府7月19日曾發聲明反駁豁免檢疫帶來漏洞並屬新一波疫情源頭的評論為「誤解」；食物及衛生局長陳肇始也曾說，沒證據顯示一定是豁免者帶來病毒。陳肇始今早（28日）在港台節目稱，較早前衛生防護中心未追蹤到整體源頭，現時經專家進行基因排序，提出有效實證，令局方更清晰知道情況。她指出現在有實證後，局方一定要嚴肅跟進，因此收緊防疫措施。