袁國勇：武漢官員隱瞞疫情　華南海鮮市場被清洗如「犯罪現場被破壞」 (10:50)

港大微生物學系講座教授袁國勇近日接受英國廣播公司（BBC）節目《Panorama》訪問，他表示，被指是新型冠狀病毒源頭的武漢華南海鮮市場在專家到場調查前已被徹底清洗，懷疑武漢官員刻意隱瞞疫情，也沒有盡快通報或公開。
該集《Panorama》周一（27日）在BBC播出。袁國勇在訪問中表示，今年1月初他診斷過深圳一個家庭群組個案，當中有確診者來自武漢，顯示病毒可能人傳人。他表示，清楚知道病毒可快速擴散，亦可以經由民航航班由一個城市傳播出去。
至1月18日，袁國勇和多名專家親赴武漢華南海鮮市場巡視，但失望而回。他說：「當我們去到華南海鮮市場，那裏已經消毒清洗，沒東西可看，就像是犯罪現場被破壞。」他們亦因此未能確定把病毒傳給人類的動物宿主是什麼。
袁國勇又表示，懷疑武漢當地刻意隱瞞疫情，當地官員沒有盡快通報疫情。
（BBC/英國獨立報）
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