袁國勇：武漢官員隱瞞疫情　華南海鮮市場被清洗如「犯罪現場被破壞」 (10:50)

該集《Panorama》周一（27日）在BBC播出。袁國勇在訪問中表示，今年1月初他診斷過深圳一個家庭群組個案，當中有確診者來自武漢，顯示病毒可能人傳人。他表示，清楚知道病毒可快速擴散，亦可以經由民航航班由一個城市傳播出去。

至1月18日，袁國勇和多名專家親赴武漢華南海鮮市場巡視，但失望而回。他說：「當我們去到華南海鮮市場，那裏已經消毒清洗，沒東西可看，就像是犯罪現場被破壞。」他們亦因此未能確定把病毒傳給人類的動物宿主是什麼。

袁國勇又表示，懷疑武漢當地刻意隱瞞疫情，當地官員沒有盡快通報疫情。

（BBC/英國獨立報）

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