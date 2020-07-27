新冠肺炎｜上水屠房再有兩買手確診及初步確診　累計5個案 (23:40)

食環署指出，上水屠房已即時徹底清潔消毒有關人曾逗留或往來的地方。屠房至今共有5宗新冠病毒個案，其中兩宗已確診，其餘3宗為初步確診。由於目前已有3名買手初步確診或確診，上水屠房會盡快完成所有進出屠房之持份者的檢測工作，務求盡快隔離染病人員。

發言人表示，上水屠房的運作維持正常，並一直致力確保其運作符合規定的衛生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。發言人強調，市民毋須擔心屠房屠宰的肉類的食用安全。根據現有的科學資料及世界衛生組織的意見，人類不大可能從食物感染新冠病毒，市民不大可能透過屠房屠宰的鮮肉染病。

新冠肺炎 相關報道：

動物檢疫供不應求 漁護署增設檢疫中心

街市內沒戴口罩 3人被食環署檢控

運輸署駕駛考試服務周三起暫停 直至另行通知