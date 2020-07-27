新冠肺炎｜醫療輔助隊屯門志願隊員確診　大球場康文署技工初步確診 (22:05)

確診的醫療輔助隊女隊員於7月14日傍晚曾到醫療輔助隊位於元朗的訓練中心出席常規訓練，其後沒參與其他訓練或值勤，包括抗疫工作。醫療輔助隊已關閉元朗訓練中心作徹底清潔消毒。現時，該行動翼並無其他隊員出現病徵。

另外，康文署表示，初步確診的技工於香港大球場上班，負責大球場內清潔工作。因應疫情，香港大球場已於7月15日關閉，故該技工工作之場地暫不開放予公眾。她最近一次上班日期為7月24日。該技工早前因身體不適到醫院求醫，今早獲通知初步確診，會安排入院接受隔離治療，情況穩定。

康文署續說，該技工最近沒外遊紀錄，工作時一直有戴口罩，於上班期間一直有接受體溫探測，體溫正常。康文署會安排與該技工共同辦公的同事接受病毒測試，並會即時安排全面清潔及消毒，包括相關樓層和所有公共設施。

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