退休漢吸煙遭警截查拒展示身分證　兩罪共罰2000元 (18:51)

被告張偉祥（60歲）是退休工程師，他承認「禁煙區內吸煙」但否認「未能出示身分證」受審，案件今在東區裁判法院裁決。

裁判官裁決指出，縱使被告案發要求便衣警展示警員編號不果，並聲稱不知該人為警員，惟當時便衣警員戴有頭盔、眼罩及印有中英雙語「警察/POLICE」字樣圖盾，裁定該些裝備能證明便衣警的職能及身分，亦屬法律定義下「制服」。

此外，裁判官指出被告案發曾稱呼便衣警「阿sir」，又問「告我乜嘢？」，更說「拉我囉」，均顯示被告知悉對方為警員，故裁定被告罪成。至於辯方稱被告曾要求便衣警出示警員編號不果，該警員或涉違《警察通例》，裁判官認為這議題不屬本案範圍，拒絕受理。

辯方求情稱，被告一生奉公守法，如今罪成留有案底已是一大教訓，望法庭酌情罰款。裁判官指出被告遭警制服後，仍公然吸煙，罰款金額應比類似案例高，最終判他罰款2000元。

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