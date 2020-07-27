新冠肺炎｜林健鋒促港府尋求中央施援　助加強檢測設方艙醫院 (18:37)

林健鋒表示，本港連日有逾百宗確診個案，情況堪虞，特別是本地醫療系統已不勝負荷，有確診者在家等待三至四日才獲安排入院，若情況持續，醫療系統隨時會｢爆煲｣，屆時疫情會在社區出現更大規模的爆發。

針對現時檢測量不足，林健鋒說，內地有大型檢測的經驗，而且效率甚高，特區政府應尋求中央協助，以加大香港檢測能力，包括供應測試套裝，以及協助供應牀位、儀器等醫療設備，務求在短時間內把亞博館改裝為｢港版方艙醫院｣，協助香港渡過難關。

林健鋒強調，抗疫救人是當前頭等大事，呼籲社會各界放下政治成見。他又建議政府訂立特別機制，鼓勵更多本地醫護人員在退休後重投工作，為醫管局提供前線及支援等服務。

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