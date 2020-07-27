新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○黃大仙區

慈雲山中心

現崇山商場

○觀塘區

順利紀律部隊宿舍商場

德福廣場一期 麥當勞

鯉魚門廣場 大快活

○沙田區

新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café

馬鞍山廣場 大快活

利達工業中心 伙食工業

水泉澳廣場

顯徑商場

恆安商場

新翠商場

美田商場

海澄軒海景酒店

○深水埗區

九龍塘 又一城

香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓 城大食坊

香港城市大學楊建文學術樓

北河街市政大廈

北河街街市及熟食中心

元州街敬福安老院

長沙灣保安道街市

○油尖旺區

帝京酒店

文華樓 蛇王如冰室

創興廣場

奧海城二期

新九龍廣場

山東街88號 門角

鴻祥大廈 囍運冰室

海港酒家 （旺角維景店）

○屯門

新墟街市

友愛街市

黃金海岸商場 太平洋咖啡、麥當勞

屯門中央廣場 富臨酒家

愛定商場 彩晶軒、大快活、大家樂

V City 羅麥記、謝謝儂

卓爾廣場 大快活

屯門市廣場

海趣坊

黃金海岸商場

翠林花園商場

雅都商場

康和護老中心黃金分院

扶康會潔康之家

○元朗

元朗廣場 麥當勞

興發大樓 麥當勞

偉記燒烤樂園

○九龍城區

黃埔花園 肯德基家鄉雞

紅磡市政大廈

○灣仔區、東區

The Mercury NOC Coffee Co.

樂融軒 明星金閣海鮮酒家

銅鑼灣皇冠假日酒店

○大埔

大埔綜合大樓

康和護老中心

○西貢

西貢街市

TKO 街市

TKO Gateway Food Lane

白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar

東港城

富康花園商場

尚德廣場

港鐵寶琳站

○葵青

青衣市場

下葵涌分科診所及特殊教育服務中心

葵盛東商場

青衣南消防局

○荃灣

悅來酒店

○中西區

石板街酒店 Gradini 意大利餐廳

國際金融中心商場 Duck & Waffle

○離島

長洲消防局

梅窩消防局

竹篙灣消防局暨救護站

諾富特東薈城酒店

○北區

石湖墟街市

粉嶺名都商場 大家樂

華明商場 皇庭匯

行樂坊

上水廣場

香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心

東華三院寶鐘全英安老院

資料來源：衛生防護中心（截至7月27日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽