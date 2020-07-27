新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（27日）新增145宗新型冠狀病毒確診個案，142宗為本地個案。本文整理近7天（21至27日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增145宗確診142屬本地感染 56人與親友飯敘染疫
○黃大仙區
慈雲山中心
現崇山商場
○觀塘區
順利紀律部隊宿舍商場
德福廣場一期 麥當勞
鯉魚門廣場 大快活
○沙田區
新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café
馬鞍山廣場 大快活
利達工業中心 伙食工業
水泉澳廣場
顯徑商場
恆安商場
新翠商場
美田商場
海澄軒海景酒店
○深水埗區
九龍塘 又一城
香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓 城大食坊
香港城市大學楊建文學術樓
北河街市政大廈
北河街街市及熟食中心
元州街敬福安老院
長沙灣保安道街市
○油尖旺區
帝京酒店
文華樓 蛇王如冰室
創興廣場
奧海城二期
新九龍廣場
山東街88號 門角
鴻祥大廈 囍運冰室
海港酒家 （旺角維景店）
○屯門
新墟街市
友愛街市
黃金海岸商場 太平洋咖啡、麥當勞
屯門中央廣場 富臨酒家
愛定商場 彩晶軒、大快活、大家樂
V City 羅麥記、謝謝儂
卓爾廣場 大快活
屯門市廣場
海趣坊
黃金海岸商場
翠林花園商場
雅都商場
康和護老中心黃金分院
扶康會潔康之家
○元朗
元朗廣場 麥當勞
興發大樓 麥當勞
偉記燒烤樂園
○九龍城區
黃埔花園 肯德基家鄉雞
紅磡市政大廈
○灣仔區、東區
The Mercury NOC Coffee Co.
樂融軒 明星金閣海鮮酒家
銅鑼灣皇冠假日酒店
○大埔
大埔綜合大樓
康和護老中心
○西貢
西貢街市
TKO 街市
TKO Gateway Food Lane
白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar
東港城
富康花園商場
尚德廣場
港鐵寶琳站
○葵青
青衣市場
下葵涌分科診所及特殊教育服務中心
葵盛東商場
青衣南消防局
○荃灣
悅來酒店
○中西區
石板街酒店 Gradini 意大利餐廳
國際金融中心商場 Duck & Waffle
○離島
長洲消防局
梅窩消防局
竹篙灣消防局暨救護站
諾富特東薈城酒店
○北區
石湖墟街市
粉嶺名都商場 大家樂
華明商場 皇庭匯
行樂坊
上水廣場
香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心
東華三院寶鐘全英安老院
資料來源：衛生防護中心（截至7月27日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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