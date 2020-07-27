新冠肺炎｜港確診貨車司機曾逗留深圳　居上水曾到石湖墟街市 (17:17)

【17:17更新】深圳羅湖區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告表示，昨日（26日）接獲香港衛生防護中心通報稱一名港籍貨車司機在港確診，經調查確定該司機曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園小區的私人物業內逗留，目前小區已經封鎖，居民暫時不能離開，外圍有公安駐守。從昨晚9時起，檢測人員已經進駐畔山花園小區。相關報道︰港確診貨車司機曾逗留深圳羅湖物業 蓮塘小區居民須檢測
是次有40多名居民受影響，檢測人員逐戶通知居民到指定地點做核酸檢測。據小區住戶表示，檢測地點位於每座樓的一樓入口處。為確保安全，住戶被要求以家庭為單位，逐戶分開接受核酸檢測。做完檢測的居民須回家隔離等候通知。
而當局經流行病學調查，證實該司機曾在龍崗區坪地街道的年豐高新產業園興申發印刷字本（深圳）有限公司，以及年豐社區橫嶺村48號連鋒石磨腸粉店逗留。龍崗區疾控部門呼籲在7月18日至22日曾到有關地點的市民主動申報。
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（27日）在疫情記者會表示，昨日有首宗獲豁免檢測的中港司機（個案2576）由羅湖返港後確診，他住在上水，7月20日至22日在深圳羅湖，24日感不適往求醫，曾去過石湖墟街市。
（羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部/深圳衛視/觀察者網）
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