新冠肺炎｜港確診貨車司機曾逗留深圳　居上水曾到石湖墟街市 (17:17)

是次有40多名居民受影響，檢測人員逐戶通知居民到指定地點做核酸檢測。據小區住戶表示，檢測地點位於每座樓的一樓入口處。為確保安全，住戶被要求以家庭為單位，逐戶分開接受核酸檢測。做完檢測的居民須回家隔離等候通知。

而當局經流行病學調查，證實該司機曾在龍崗區坪地街道的年豐高新產業園興申發印刷字本（深圳）有限公司，以及年豐社區橫嶺村48號連鋒石磨腸粉店逗留。龍崗區疾控部門呼籲在7月18日至22日曾到有關地點的市民主動申報。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（27日）在疫情記者會表示，昨日有首宗獲豁免檢測的中港司機（個案2576）由羅湖返港後確診，他住在上水，7月20日至22日在深圳羅湖，24日感不適往求醫，曾去過石湖墟街市。

（羅湖區新冠肺炎疫情防控指揮部/深圳衛視/觀察者網）