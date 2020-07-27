新冠肺炎｜屯門康和護老中心13人確診　潔康之家一照顧員確診 (22:50)

屯門新墟康和護老中心黃金分院群組：

13宗確診個案，累計共有3名照顧員及21名院友確診

屯門大興邨扶康會潔康之家 (嚴重殘疾人士護理院)：

56歲女照顧員（個案2685）確診，該院員工已留樣本作病毒檢測，惟院友較難取樣本，衛生防護中心會再研究如何取樣本

【22:50】扶康會就「潔康之家」一員工確診回應傳媒查詢，表示該確診女照顧員上周五（24日）申報其家人當日初步確診。該照顧員最後上班日為上周五 ，當日工作前檢測體溫正常，沒任何病徵，工作期間一直有戴口罩。

扶康會已呈報社會福利署，同時通知潔康之家的員工、服務使用者及其家屬，現正等待防護中心到場視察。院舍已陸續收集相關人等之深喉唾液樣本，送往檢測。

粉嶺東華三院寶鍾全英安老院：

29歲女護士（個案2698）確診，衛生防護中心今早已派發樣本瓶為該院舍的人作病毒檢測，以找出是否有爆發情況

【20:10】東華三院表示，確診護士主要負責藥物處理、跟進護理流程及安排覆診，工作期間沒有發燒和身體不適，依足院舍防疫機制及指引工作，沒有外遊紀錄，其最後上班日為7月22日。該院舍曾於7月21日接受社署安排的檢測，包括該員工在內，暫未收到社署通知該院有員工對病毒測試呈陽性反應。

大埔康和護老中心：

早前有一名確診者曾回該院住了一晚，已留樣本作檢測的院友及員工全部呈陰性，但有院友早前未有作病毒檢測，一名院友不適送院，其後確診。衛生防護中心會再為該院舍的人作病毒檢測，由於兩名確診者居於院舍同一病區，中心人員稍後會前去觀察是否需要將該病區的院友送去檢疫。

被問到中心是否出現漏驗的情況，張竹君稱該院舍部分院友無法留深喉唾液樣本，須再安排留上呼吸道樣本；由於收集上呼吸道樣本需要特別技巧、時間和安排，該院址未必有適合的設備收集樣本，因此過程較為複雜。

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