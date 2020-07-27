岑子杰遇襲案　涉接載兇徒兩司機一認罪一不認罪須還押 (17:45)

案中首被告何力桓（16歲）否認一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害和一項未獲授權而取用運輸工具罪，惟承認無牌駕駛及無第三者保險兩罪。次被告羅建華（29歲）則承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三者保險共三罪，即時還押至下周三（8月5日）以待控方進一步修改控罪。

案中事主岑子杰今日出庭作供，憶述案發去年8月29日有人召集往其位於佐敦的「香港彩虹」辦公室聲討民陣，他到場「聽佢哋意見，交流一下」，之後便與其餘4名友人到附近餐廳用膳，其間一名女子進內說，留意到一男子在餐廳外監視他們，不久後有兩名身材魁悟的男子持棒球棍進餐廳，襲擊友人羅國偉3下，擊中羅國偉的前臂，岑子杰形容當時感到「好震驚」。

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