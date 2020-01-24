新冠肺炎｜今增145宗確診142屬本地感染　56人與親友飯敘染疫 (16:41)

部分本地確診個案：

．56宗個案與家人、朋友飯敘時感染

．11宗個案於工作地點感染

．青衣南消防局再多一人確診

．海港酒家（旺角維景店）再多一名員工確診

．約5至6人於不同食肆感染

．屯門中央廣場富臨酒家再多一人確診

．7月12日40多人遊船河活動，再多一人確診

輸入個案：

．一人可能從韓國轉機到港，仍調查中

．一名菲律賓嬰兒確診，早前與家人返港，其家人早前已確診

．一名印度返港海員

此外，屯門新墟康和護老中心黃金分院、屯門大興邨扶康會潔康之家 、粉嶺東華三院寶鍾全英安老院及大埔康和護老中心亦有新增確診。（詳情：屯門康和護老中心13人確診 潔康之家一照顧員確診）

另有首宗獲豁免檢測的中港司機（個案2576）由羅湖返港後確診。（詳情：港確診貨車司機曾逗留深圳 居上水曾到石湖墟街市）

另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今表示：

．聖母醫院一名物理治療門診病人昨日確診，上周二（21日）下午曾到醫院進行物理治療，並逗留約1小時，全程有佩戴口罩，接觸病人的職員有穿戴合適個人防護裝備。為審慎起見，聖母醫院物理治療部今午暫停服務，進行徹底清潔，40名病人的覆診須改期。

．香港紅十字會輸血中心接獲一名確診者通知，7月12日曾到西九龍捐血站捐血，捐血站職員有穿戴合適個人防護裝備。捐出的血液分為血小板及血漿，血小板已輸給聯合醫院一名病人，該病人已作深喉唾液病毒檢測並呈陰性，血漿則未有使用，已安排回收。何婉霞稱，根據外國經驗，經輸血而感染新冠病毒的可能性很低。

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