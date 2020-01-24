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新冠肺炎｜今增145宗確診142屬本地感染　56人與親友飯敘染疫 (16:41)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（27日）於疫情記者會表示，截至今日凌晨零時，本港新增145宗新型冠狀病毒確診個案，142宗屬本地感染，其中有83宗本地個案與早前個案有關，59宗源頭不明；其餘3宗屬輸入個案。本港連續第六日確診破百宗。另外，今日有60多宗初步確診。

部分本地確診個案：

．56宗個案與家人、朋友飯敘時感染

．11宗個案於工作地點感染

．青衣南消防局再多一人確診

．海港酒家（旺角維景店）再多一名員工確診

．約5至6人於不同食肆感染

．屯門中央廣場富臨酒家再多一人確診

．7月12日40多人遊船河活動，再多一人確診

輸入個案：

．一人可能從韓國轉機到港，仍調查中

．一名菲律賓嬰兒確診，早前與家人返港，其家人早前已確診

．一名印度返港海員

此外，屯門新墟康和護老中心黃金分院屯門大興邨扶康會潔康之家粉嶺東華三院寶鍾全英安老院大埔康和護老中心亦有新增確診。（詳情：屯門康和護老中心13人確診 潔康之家一照顧員確診

另有首宗獲豁免檢測的中港司機（個案2576）由羅湖返港後確診。（詳情：港確診貨車司機曾逗留深圳　居上水曾到石湖墟街市

另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今表示：

．聖母醫院一名物理治療門診病人昨日確診，上周二（21日）下午曾到醫院進行物理治療，並逗留約1小時，全程有佩戴口罩，接觸病人的職員有穿戴合適個人防護裝備。為審慎起見，聖母醫院物理治療部今午暫停服務，進行徹底清潔，40名病人的覆診須改期。

香港紅十字會輸血中心接獲一名確診者通知，7月12日曾到西九龍捐血站捐血，捐血站職員有穿戴合適個人防護裝備。捐出的血液分為血小板及血漿，血小板已輸給聯合醫院一名病人，該病人已作深喉唾液病毒檢測並呈陰性，血漿則未有使用，已安排回收。何婉霞稱，根據外國經驗，經輸血而感染新冠病毒的可能性很低。

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