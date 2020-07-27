私人檢控郭偉強　陳志全：鐵證如山　郭偉強冀案件立法會選舉後訊 (16:55)

陳志全在庭外表示，案件鐵證如山，在眾目睽睽下發生，並感謝法庭受理案件。他稱5月報警至今，警方、律政司仍沒採取行動，令市民需採取私人檢控，「係咪親政府者犯案就唔使被控、被告？」

郭偉強被控於今年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。

陳志全由大律師陳偉彥代表，郭偉強由大律師林國輝代表。辯方申請將案件押後至9月14日，以研究控方提供的最新案情和醫療報告。辯方又指出，由於選舉臨近，郭偉強不希望本案成為政治炒作或宣傳，形容他到庭時已面對騷擾，故在目前「對壘」的政治環境下，希望將聆訊押後至選舉後，讓郭偉強集中面對嚴肅審訊。

辯方稱，律政司已聯絡他們，目前正考慮會否介入聆訊。控方則表示，律政司上月26日已要求他們提供相關文件。

工聯會代表鄧家彪及陸頌雄下午2時到場聲援郭偉強時，在法院外與市民起衝突。有市民包圍二人，向他們舉中指，在他們身後高舉「嚴懲郭偉強 六七暴動傳人」的標語，又大喊「工賊會」、「快啲攞土製菠蘿掟人」；陸頌雄及鄧家彪則手執「聲援郭偉強」、「要求公平公正裁決」的標語，步入法院時一直說「無畏無懼，捍衛議會」、「人民力量眾籌呃錢」等。

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