新冠肺炎｜食肆全日禁堂食　限聚令收緊至2人【短片】 (15:19)

1. 除特定處所，餐飲處所任何時間禁堂食，但可提供外賣；美食廣場管理人須關閉餐飲處所提供的座位；酒吧須繼續關閉；餐飲處所要繼續為顧客量體溫及提供酒精搓手液

2. 體育處所及游泳池納入第599F章的表列處所，須暫時停業

3. 在公眾地方的群組聚集限制由4人進一步收緊至2人，同一戶或在交通工具上獲豁免

4. 在所有公眾地方，不論室內或室外都要戴口罩

張建宗又呼籲僱主，容許僱員在家工作，並希望市民暫停非必要的聚會。

食物及衛生局常任秘書長（衛生）陳松青解釋擴大公眾地方戴口罩的措施，表示未滿兩歲、有合理辯解，如飲食、食藥、身體精神殘疾等，可獲豁免，做運動及吸煙則不獲豁免。違例罰則是定額罰款2000元或最高5000元。

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